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Суд снова оштрафовал Волочкову после посещения монастыря на карантине

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Москве Тверской районный суд вновь оштафовал балерину Анастасию Волочкову, посетившую монастырь в Нижегородской области во время карантина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

В пресс-службе пояснили, что Волочковой выписан штраф в размере 40 тыс. руб. Балерина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

РБК обратился за комментарием к представителю Волочковой.

Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Общество
Анастасия Волочкова

Ранее, 22 июля, Тверской районный суд Москвы оштрафовал артистку на 20 тыс. руб. за нарушение карантина. Волочкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации»).

Она заявила РБК, что ее юристы хотят оспорить решение суда. «Мне немного жаль тратить на это время, но я буду бороться до конца», — добавила Волочкова.

Губернатор заявил о штрафе Волочковой за визит в монастырь на карантине
Общество
Анастасия Волочкова

28 июня балерина опубликовала у себя в Instagram фотографии из монастыря в селе Дивеево. Она отмечала, что приезжала помолиться и не считает себя преступницей. На следующий день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на Волочкову составлены протоколы из-за нарушения карантина.

Глава региона уточнил, что узнал о том, что храм посетила Волочкова от жителей Дивеево. Они пожаловались ему и прислали «фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь». 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Анастасия Волочкова, коронавирус, Тверской суд Москвы, новости
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