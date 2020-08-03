Суд снова оштрафовал Волочкову после посещения монастыря на карантине

Анастасия Волочкова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Москве Тверской районный суд вновь оштафовал балерину Анастасию Волочкову, посетившую монастырь в Нижегородской области во время карантина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

В пресс-службе пояснили, что Волочковой выписан штраф в размере 40 тыс. руб. Балерина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

РБК обратился за комментарием к представителю Волочковой.

Ранее, 22 июля, Тверской районный суд Москвы оштрафовал артистку на 20 тыс. руб. за нарушение карантина. Волочкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации»).