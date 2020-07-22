Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево

Анастасия Волочкова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. балерину Анастасию Волочкову после посещения ею Дивеевского монастыря в Нижегородской области во время карантина из-за коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).

«Мои юристы говорят, что нужно оспаривать решение суда, отстаивать правду до конца. Мне немного жаль тратить на это время, но я буду бороться до конца», — заявила РБК Волочкова.

Как сообщает ТАСС, 3 августа Тверской суд Москвы также рассмотрит административный материал в отношении Волочковой по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания»). Статья предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб.