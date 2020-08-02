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В Гидрометцентре пообещали 30-градусную жару в европейской части России

На следующей неделе в европейской части России ожидается потепление до 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в среду температура превысит норму на 1-2 градуса, в четверг будет на 3 градуса выше нормы.

«Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья — на 1-2 градуса ниже нормы», — сказал синоптик.

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Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Он добавил, что в Москве температура будет стремиться к 30-градусной отметке в среду, а в четверг преодолеет это значение. Температура около 25-30 градусов сохранится в столице до конца рабочей недели. Кроме того, с 3 августа в Москве будет солнечно и менее дождливо.

Ранее Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в нескольких российских регионах. По его словам, обильные дожди, гроза, град и сильный ветер ожидаются в воскресенье в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, а также в регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа.

Теги: Гидрометцентр, Роман Вильфанд, погода, жара
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