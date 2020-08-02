В Гидрометцентре пообещали 30-градусную жару в европейской части России

На следующей неделе в европейской части России ожидается потепление до 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в среду температура превысит норму на 1-2 градуса, в четверг будет на 3 градуса выше нормы.

«Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья — на 1-2 градуса ниже нормы», — сказал синоптик.

Он добавил, что в Москве температура будет стремиться к 30-градусной отметке в среду, а в четверг преодолеет это значение. Температура около 25-30 градусов сохранится в столице до конца рабочей недели. Кроме того, с 3 августа в Москве будет солнечно и менее дождливо.