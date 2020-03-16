Король Испании отказался от наследства своего отца

Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.

«Его Величество публично заявляет о своем решении отказаться от наследства Хуана Карлоса, а также любых активов, инвестиций или финансовых структур, происхождение которых могут быть незаконными», — говорится в пресс-релизе.

Заявление было сделано на фоне информации, что Филипп VI может быть бенефициаром панамского фонда Lucum Foundation, созданного его отцом для управления деньгами, полученными от Саудовской Аравии. Газета El Pais сообщала, что прокуратура занимается расследованием перевода $100 млн на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда.

В заявлении королевского дворца отмечается, что Филипп VI ничего не знает о назначении его бенефициаром указанного фонда. При этом во дворце не отрицают, что в марте 2019 года король получал письмо от британской юридической фирмы Kobre & Kim о назначении его бенефициаром фонда Lucum Foundation. Однако никаких документальных обоснований этой информации представлено не было.

Филипп VI вступил на престол 19 июня 2014 года после отречения от монаршей власти своего отца Хуана Карлоса I. Бывший король, которому тогда было 76 лет, заявил, что пришло время для более молодого монарха.