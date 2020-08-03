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Политика ,  
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Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Об этом он официально сообщил своему сыну, действующему королю Филиппу VI. Монарх одобрил это решение. Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционных расследований в отношении его
Хуан Карлос I
Хуан Карлос I (Фото: Esteban Felix / AP)

Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

«Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля. Хуан Карлос I объясняет это решение желанием содействовать спокойному и ответственному правлению своего сына.

Как отмечает издание, Филипп VI одобрил это решение и выразил уважение своему отцу. В конце июля окружение Хуана Карлоса I сообщало, что бывший монарх готов покинуть свою резиденцию — дворец Сарсуэла, где он прожил 58 лет. Не исключалось также, что он может покинуть страну.

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Король Испании Хуан Карлос

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционного расследования происхождения его зарубежных счетов. Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении €65 млн, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.

Прокуратура Испании считает, что Хуан Карлос мог похитить деньги при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Испанские следователи занимаются расследованием перевода $100 млн на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда.

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Из-за антикоррупционных дел в марте 2020 года сын Хуана Карлоса I король Филипп VI отказался от наследства, которое мог бы получить от своего отца. Королевский двор отрицал причастность Филиппа к панамскому фонду.

Хуан Карлоc I из династии Бурбонов был королем 39 лет, придя к власти после смерти испанского диктатора Франсиско Франко в 1975 году. В 2014 году в возрасте 76 лет он отрекся от престола в пользу своего сына.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Испания, король, Хуан Карлос I, Филипп VI
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Король Испании отказался от наследства своего отца
Политика
Двойной Бурбон: чем запомнится король Испании Хуан Карлос
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