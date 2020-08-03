Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Об этом он официально сообщил своему сыну, действующему королю Филиппу VI. Монарх одобрил это решение. Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционных расследований в отношении его

Хуан Карлос I (Фото: Esteban Felix / AP)

Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

«Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля. Хуан Карлос I объясняет это решение желанием содействовать спокойному и ответственному правлению своего сына.

Как отмечает издание, Филипп VI одобрил это решение и выразил уважение своему отцу. В конце июля окружение Хуана Карлоса I сообщало, что бывший монарх готов покинуть свою резиденцию — дворец Сарсуэла, где он прожил 58 лет. Не исключалось также, что он может покинуть страну.

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционного расследования происхождения его зарубежных счетов. Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении €65 млн, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.