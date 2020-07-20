Вертолет ВВС Нидерландов упал в Карибское море

Вертолет NH90 (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Вертолет NH90-DoD ВВС Нидерландов потерпел крушение в Карибском море недалеко от нидерландского острова Аруба. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами страны Роб Бауэр на пресс-конференции, передает De Telegraaf.

Инцидент произошел 19 июля около 14:30 по местному времени (21:30 мск). Согласно сообщению, во время происшествия на борту были четыре человека. Бауэр рассказал, что после того, как членов экипажа извлекли из вертолета, им была оказана первая медицинская помощь, также была предпринята попытка реанимировать двух из них, которая не принесла результатов.

Так, в результате крушения погибли два человека — 34-летняя лейтенант-коммандер второго класса высшей категории Кристин Мартенс и 33-летний лейтенант-коммандер второго класса высшей категории Эрвин Уорнис. У Уорниса остались жена и дочь, которой еще не исполнилось два года. Два других члена экипажа не получили серьезных телесных повреждений.

«Сегодня мы получили ужасное известие, что двое наших солдат погибли. Мои соболезнования их ближайшим родственникам», — заявила министр обороны страны Анк Бейлевелд.

По словам командующего ВС Нидерландов, обстоятельства происшествия пока неизвестны. Специалисты намерены изучить информацию с бортовых самописцев.