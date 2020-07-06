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При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
Видео

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2, в результате чего погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 7 июля в поселке Кирсалово в 140 км от Ростова-на-Дону. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу в 5:20 по местному времени (совпадает с московским).

«При поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал», — сообщили в МЧС, добавив, что, по предварительной версии, причиной аварии стал отказ двигателя.

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Ранее 3 июня в Подмосковье из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет Ми-38Т.

Воздушное судно нового типа производило испытательный полет. В холдинге «Вертолеты России» сообщили, что экипаж отрабатывал чрезвычайную работу силовой установки и зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей опытного образца вертолета.

Экипаж принял решение идти на посадку в районе села Гжель. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: вертолет, авария, жертвы, Ростовская область
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