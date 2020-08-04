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Суд оправдал таксиста по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Зюзинский районный суд оправдал водителя такси, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Он оправдан в связи с отсутствием события преступления», — отметил представитель суда.

РЕН ТВ и Telegram-канал Baza указывают, что таксист изнасиловал 17-летнюю девушку в сентябре 2019 года. По данным телеканала, он начал приставать к ней во время движения. По данным Baza, таксиста спугнул звонок молодого человека девушки. Он отвез ее до дома, указывает Telegram-канал. Как сообщает РЕН ТВ, машина остановилась в районе улицы Каховка, водитель заблокировал двери и изнасиловал девушку. После этого он высадил ее, потерпевшая позвонила парню, и тот вызвал полицию. Как указывает Baza, сначала он признался в изнасиловании, потом отказался от своих слов. Девушка собирается обжаловать оправдательный приговор таксисту.

Материал дополняется.

Теги: Москва, изнасилование, таксист
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