Суд оправдал таксиста по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

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Зюзинский районный суд оправдал водителя такси, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Он оправдан в связи с отсутствием события преступления», — отметил представитель суда.

РЕН ТВ и Telegram-канал Baza указывают, что таксист изнасиловал 17-летнюю девушку в сентябре 2019 года. По данным телеканала, он начал приставать к ней во время движения. По данным Baza, таксиста спугнул звонок молодого человека девушки. Он отвез ее до дома, указывает Telegram-канал. Как сообщает РЕН ТВ, машина остановилась в районе улицы Каховка, водитель заблокировал двери и изнасиловал девушку. После этого он высадил ее, потерпевшая позвонила парню, и тот вызвал полицию. Как указывает Baza, сначала он признался в изнасиловании, потом отказался от своих слов. Девушка собирается обжаловать оправдательный приговор таксисту.

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