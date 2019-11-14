Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

В Госдуме с идеей согласны, но предлагают отказаться от справок из МВД, которые «попахивают Советским Союзом»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Министерстве транспорта России разработали законопроект, который запрещает управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и автомобилями такси людям, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации», сообщает «Коммерсантъ».

Объясняя необходимость изменений в законодательство, в Минтрансе при этом указывают, что эксперты сомневаются в «возможном перевоспитании таких преступников».

Подобную идею озвучил мэр Москвы Сергей Собянин еще в 2017 году. Он указывал, что людям «вряд ли хочется попасть пассажиром к водителю, осужденному за тяжкие преступлению». Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Как отмечает «Коммерсантъ», в Госдуме законопроект готовы поддержать, чтобы отсеять от управления транспортными средствами тех, «у кого есть склонность к совершению преступлений. Однако первый заместитель председателя комитета нижней палаты по госстроительству Вячеслав Лысаков не согласен с тем, что претендующие на управление автобусом или такси должны для устройства на работы приносить справки из МВД. По его словам, это «попахивает Советским Союзом», а в современных условиях обмен между транспортными компаниями и полицией должен быть в цифровом виде.