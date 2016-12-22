Uber заблокировал водителя после обвинения в попытке изнасилования

Uber приостановил действие аккаунта водителя, которого пассажир Анна Брейн обвинила в попытке изнасилования. Об этом РБК сообщила представитель Uber Cветлана Воронина.

«Как только получили сообщение от Анны вчера в службу поддержки на Facebook, сразу же установили личность водителя и приостановили действие его аккаунта, пока не будет принято окончательное решение, в том числе по итогам судебного разбирательства», — сказала Воронина.

Представитель сервиса уточнила, что в случае запроса правоохранительными органами Uber всегда предоставляет контакты и госномера автомобилей водителей. Личность шофера в компании раскрыть отказались, сославшись на правила безопасности.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что 26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения с заявлением о попытке изнасилования в такси. «Сотрудниками полиции проведены необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен», — отметили в полиции.

В столичном управлении добавили, что материалы проверки по данному факту были переданы в СК для принятия процессуального решения.

Ранее журналистка и блогер Анна Брейн в своем Facebook написала, что инцидент произошел вечером 25 июня, когда она возвращалась с вечеринки. Девушка вызвала Uber, чтобы вернуться домой, однако водитель на середине пути отклонился от заданного маршрута, заблокировал двери, остановился в районе Шаболовской и предпринял попытку изнасиловать ее.

«Мне повезло — удалось нащупать здоровой рукой (ибо вторая у меня травмирована и находится в перевязке) кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, подбежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи», — уточнила Брейн.

Она добавила, что, после того как она написала заявление в полицию, она провела 13 часов на допросах, медицинском освидетельствовании и снятии побоев. По словам Брейн, водителя смогли найти «благодаря наружным камерам видеонаблюдения, установленным на дорогах», он был задержан и находится под подпиской о невыезде.