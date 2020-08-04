Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

Повышенные дозы облучения радоном зафиксированы в Республике Тыва, Ставропольском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной и Иркутской областях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Так, в Туве доза облучения равна 5,62 мЗв/год, Ставропольском крае — 5,77 мЗв/год, Забайкалье — 7,35 мЗв/год, ЕАО — 6,55 мЗв/год, Иркутской области — 5,38 мЗв/год, уточнили в ведомстве.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, выделяется из почвы, горных пород и строительных материалов. Этот газ находится на втором месте среди причин рака легких после курения, добавили в Роспотребнадзоре.

В апреле Красноярск и Москва вошли в рейтинг городов по индексу качества воздуха QIAir, заняв 86-е и 88-е места соответственно. При этом возглавил список Киев, где уровень загрязненности воздуха оценили в 338 баллов. Для сравнения: идущий далее китайский Чунцин получил 158 баллов.