Эксперты заявили о продолжении КНДР разработок ядерного оружия

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), вероятно, продолжает разработку ядерного оружия. Об этом говорится в промежуточном конфиденциальном докладе для комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН, сообщает Reuters.

Некоторые страны (в докладе не называются), указывается в сообщении, полагают, что Пхеньян, скорее всего, создал ядерные устройства для своих баллистических ракет. Северная Корея «продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора».

По оценкам ряда стран, «последние шесть ядерных испытаний», проведенных КНДР, по-видимому, позволили разработать ядерные устройства для боеголовок.

В конце июля северокорейский лидер Ким Чен Ын во время выступления на общереспубликанском съезде ветеранов в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны назвал наличие ядерного оружия гарантией безопасности страны. Он отметил, что ядерное оружие, как «абсолютная сила», защитит Северную Корею не только от военных угроз, но и от «любых форм политического давления».