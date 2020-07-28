Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантией безопасности Северной Кореи

Ким Чен Ын (Фото: KRT via AP)

Наличие ядерного оружия является гарантией безопасности Северной Кореи. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на общереспубликанском съезде ветеранов в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны 1950-1953 годов, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам национального лидера, чтобы война середины прошлого века не повторилась, стране нужна «абсолютная сила». Поэтому КНДР пошла по пути развития ядерной державы.

«Благодаря нашему надежному ядерному сдерживанию на этой земле больше не будет войны, а безопасность и будущее нашей страны будут обеспечены навсегда», — заявил Ким Чен Ын.

Он также отметил, что ядерное оружие защитит Северную Корею не только от военных угроз и враждебных сил, но и от «любых форм политического давления».