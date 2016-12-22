ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеров

В полиция предлагают перенести введение нового ГОСТа для номеров для транспортных средств с 1 января на конец лета. Причиной этому — особенности госзакупки номеров

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госавтоинспекция (ГИБДД) предложила Росстандарту отложить введение нового стандарта для автомобильных номеров до конца лета 2019 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД.

В Росстандарте изданию подтвердили, что такое предложение «поступило и находится на рассмотрении». Речь идет о новом ГОСТе для регистрационных знаков для транспортных средств (ГОСТ Р 50577–2018). Предполагалось, что он вступит в силу с 1 января, но теперь ГИБДД предлагает перенести срок на 4 августа.

Новый ГОСТ для автономеров вводит десять новых типов регистрационных знаков. Для мотоциклов появятся номера меньшего размера (190 мм на 145 мм вместо 245 мм на 160 мм). Причем у мотоциклетных знаков появится отличительный набор цифр и букв. ГОСТ предусматривает знаки для японских праворульных и американских автомобилей с нестандартным местом крепления знака. Особые номера получат спортивные и ретроавтомобили. ГОСТ был утвержден приказом Росстандарта.

В МВД пришли к выводу, что срок нужно перенести, чтобы избежать «возможных необоснованных расходов федерального бюджета». Дело в том, что полиция закупает номера, бланки прав на несколько месяцев вперед. Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД еще осенью заключил контракты на поставку 508 тыс. номеров в ЦФО на 121 млн руб.; 315 тыс. номеров в ПФО на 75 млн руб.; 187 тыс. номеров в СФО на 44,9 млн руб. ЦСН не может заказывать госзнаки, изготовленные по ГОСТу, не выступившему в силу, пишет газета. Поэтому закупаются номера только соответствующие ГОСТу от 1993 года.

Полиция предлагает перенести введение нового ГОСТа на 4 августа, когда вступит в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств». Этот документ освободит ГИБДД от выдачи номера, подразделения будут назначать сочетание букв и цифр, а саму пластину нужно будет заказывать у частных фирм. Таким образом, проблема с плановой закупкой номеров отпадет сама собой.