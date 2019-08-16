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МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца

Несмотря на то, что новый стандарт на размеры автомобильных и мотоциклетных номеров вступит в силу только в 2020 году, некоторые владельцы транспортных средств могут использовать регистрационные знаки нового типа уже сейчас. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с вопросами о возможности использования номеров нового образца в подразделения Госавтоинспекции обычно обращаются хозяева автомобилей японского и американского производства, а также выпущенных за границей мотоциклов. Первые заинтересованы в установке на задние площадки машин двухстрочных регистрационных знаков, так как обычный однострочный на них не помещается, а вторые — в меньших по сравнению с действующим стандартом (245x185 мм) номерах нового образца (190x145 мм).

«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.

По ее словам, владелец соответствующего этому требованию автомобиля или мотоцикла может заказать уменьшенный номер в организации, имеющей «свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств».

Подразделения же Госавтоинспекции, по словам Волк, до вступления в силу нового стандарта будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта.

Теги: автомобильные номера
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