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В Ватикане сообщили о состоянии бывшего папы римского Бенедикта XVI

Состояние здоровья бывшего папы римского Бенедикта XVI «не вызывает особого беспокойства». Об этом сообщили в Ватикане, передает телеканал Rai News.

Святой престол уточнил, что 93-летний бывший папа сейчас переносит болезнь в острой фазе, однако его заболевание не является серьезным.

3 августа немецкая газета Passauer Neue Presse написала со ссылкой на биографа экс-понтифика Петера Зеевальда, что папа на покое тяжело заболел после поездки в Регенсбург в земле Бавария на похороны своего брата, 96-летнего Георга Ратцингера, умершего 1 июля.

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По данным издания, после возвращения из Баварии у Бенедикта XVI обнаружили рожистое воспаление — инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками.

По словам биографа, из-за этого бывший понтифик испытывает сильную боль, иногда даже с трудом может говорить.

Passauer Neue Presse также сообщает, что Бенедикт XVI хочет, чтобы его похоронили в бывшей могиле Иоанна Павла II в гроте собора Святого Петра. Папа римский Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году.

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Теги: папа римский, Ватикан, болезнь
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