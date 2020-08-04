В Ватикане сообщили о состоянии бывшего папы римского Бенедикта XVI

Состояние здоровья бывшего папы римского Бенедикта XVI «не вызывает особого беспокойства». Об этом сообщили в Ватикане, передает телеканал Rai News.

Святой престол уточнил, что 93-летний бывший папа сейчас переносит болезнь в острой фазе, однако его заболевание не является серьезным.

3 августа немецкая газета Passauer Neue Presse написала со ссылкой на биографа экс-понтифика Петера Зеевальда, что папа на покое тяжело заболел после поездки в Регенсбург в земле Бавария на похороны своего брата, 96-летнего Георга Ратцингера, умершего 1 июля.

По данным издания, после возвращения из Баварии у Бенедикта XVI обнаружили рожистое воспаление — инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками.