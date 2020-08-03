СМИ узнали о тяжелой болезни бывшего папы римского Бенедикта XVI

Баварская газета Passauer Neue Presse сообщает, что папа на покое заболел после поездки в Регенсбург на похороны своего брата

Бенедикт XVI (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Папа римский на покое Бенедикт XVI, отрекшийся от престола в 2013 году, тяжело болен, сообщает баварская газета Passauer Neue Presse со ссылкой на биографа отставного понтифика Петера Зеевальда.

По его словам, после возвращения из поездки в Баварию на похороны своего брата Георга Ратцингера, умершего 1 июля в возрасте 96 лет, 93-летний Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением (инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками). Недуг причиняет папе сильную боль, временами он едва может говорить, но его разум и память по-прежнему в полном порядке, утверждает Зеевальд.

По словам биографа, Бенедикт XVI, с которым он встречался 1 августа, был настроен оптимистично и сказал, что намерен, когда позволит здоровье, продолжить работу над мемуарами (вместе с Зеевальдом они выпустили четыре книги интервью).

Passauer Neue Presse отмечает, что Бенедикт XVI уже выбрал себе место для погребения — им должна стать бывшая могила Иоанна Павла II в гроте собора Святого Петра. В 2011 году останки скончавшегося в 2005 году папы были перенесены из нее на новое место в самом соборе.