СМИ узнали о тяжелой болезни бывшего папы римского Бенедикта XVI

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 13:11
Зачинщик драки с росгвардейцами в парке Горького задержан Общество, 14:37 Высокие технологии для бизнеса: как реализуется поддержка АПК РБК и Сбербанк, 14:36 Посоветовавший меньше есть депутат заявил о заработке в четыре копейки Общество, 14:30 Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве Общество, 14:28 СМИ сообщили о минировании всех «Ашанов» в Москве Общество, 14:17 РБК Pro: как ресторанная индустрия возрождается из пепла Pro, 14:10 Футбольный «Спартак» раскрыл бюджет на следующий сезон Спорт, 14:10 Бывший начальник столичной полиции стал замглавы ФСИН Политика, 14:05 Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир Общество, 14:04 ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников Общество, 14:03 10 богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes. Фотогалерея Общество, 13:56  Суд арестовал директора турбазы на Алтае после гибели семьи в номере Общество, 13:51 СМИ сообщили о минировании всех станций метро Общество, 13:46 Движение затруднено: как автопроизводители борются со снижением спроса РБК и Сбербанк, 13:37
Общество ,  
0 

СМИ узнали о тяжелой болезни бывшего папы римского Бенедикта XVI

Баварская газета Passauer Neue Presse сообщает, что папа на покое заболел после поездки в Регенсбург на похороны своего брата
Бенедикт XVI
Бенедикт XVI (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Папа римский на покое Бенедикт XVI, отрекшийся от престола в 2013 году, тяжело болен, сообщает баварская газета Passauer Neue Presse со ссылкой на биографа отставного понтифика Петера Зеевальда.

По его словам, после возвращения из поездки в Баварию на похороны своего брата Георга Ратцингера, умершего 1 июля в возрасте 96 лет, 93-летний Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением (инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками). Недуг причиняет папе сильную боль, временами он едва может говорить, но его разум и память по-прежнему в полном порядке, утверждает Зеевальд.

По словам биографа, Бенедикт XVI, с которым он встречался 1 августа, был настроен оптимистично и сказал, что намерен, когда позволит здоровье, продолжить работу над мемуарами (вместе с Зеевальдом они выпустили четыре книги интервью).

Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Общество
Фото: Alessandra Tarantino / AP

Passauer Neue Presse отмечает, что Бенедикт XVI уже выбрал себе место для погребения — им должна стать бывшая могила Иоанна Павла II в гроте собора Святого Петра. В 2011 году останки скончавшегося в 2005 году папы были перенесены из нее на новое место в самом соборе.

Бенедикт XVI (мирское имя — Йозеф Ратцингер) был избран папой в апреле 2005 года и стал первым главой Римской Католической церкви немецкого происхождения за почти 500 лет. В 2013 году понтифик объявил о решении отречься от престола, объяснив это ухудшением здоровья. Отречение вступило в силу 28 февраля 2013 года, 13 марта был избран новый папа, взявший имя Франциск, а сам Бенедикт XVI получил титул папы римского на покое.

Отречение Бенедикта XVI стало первой добровольной отставкой папы римского со времен Григория XII, отрекшегося в 1415 году.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Бенедикт XVI, папа римский
Материалы по теме
Бывший папа римский Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате
Общество
Бенедикт XVI в последний раз покинул Ватикан в качестве Папы
Политика
Бенедикт XVI пообещал слушаться следующего Папу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter