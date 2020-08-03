В Коми из-за повреждения нефтепровода произошел разлив 7 т нефти

Фото: МЧС России

В Коми природоохранная прокуратура организовала проверку инцидента, в результате которого из поврежденного нефтепровода в Усинском районе вылилось не менее 7 т нефти. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По данным ведомства, разлив нефтепровода, эксплуатируемого ТПП «ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», произошел 1 августа на территории при демонтаже выведенного из эксплуатации трубопровода. В результате были загрязнены 0,48 га земель.

Уточняется, что собрано 16 куб. м «грязного» грунта, также принимаются меры для предотвращения распространения жидкости. Последствия аварии ликвидируют.

Отмечается, что территориальный орган Ростехнадзора и Усинское лесничество решают вопрос о проведении административного расследования.