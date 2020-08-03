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В Коми из-за повреждения нефтепровода произошел разлив 7 т нефти

ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 055 -0,64% Купить
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Коми природоохранная прокуратура организовала проверку инцидента, в результате которого из поврежденного нефтепровода в Усинском районе вылилось не менее 7 т нефти. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По данным ведомства, разлив нефтепровода, эксплуатируемого ТПП «ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», произошел 1 августа на территории при демонтаже выведенного из эксплуатации трубопровода. В результате были загрязнены 0,48 га земель.

Уточняется, что собрано 16 куб. м «грязного» грунта, также принимаются меры для предотвращения распространения жидкости. Последствия аварии ликвидируют.

Отмечается, что территориальный орган Ростехнадзора и Усинское лесничество решают вопрос о проведении административного расследования.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Накануне ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» опубликовало сообщение о случившемся происшествии, отметив, что инцидент произошел 2 августа. По данным компании, нефтесборный коллектор трубопровода был поврежден экскаватором подрядной организации. Там добавили, что угрозы загрязнения водных объектов нет, а обстоятельства случившегося уточняются.

«Была оперативно остановлена прокачка нефтесодержащей жидкости по коллектору, локализовано ее распространение по территории», — отмечалось в сообщении.

В январе на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа вспыхнул пожар. Его площадь составила не менее 1 тыс. кв. м. В результате пожара один сотрудник предприятия получил травму.

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Теги: Лукойл, разлив нефти, авария
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