В Коми из-за повреждения нефтепровода произошел разлив 7 т нефти
В Коми природоохранная прокуратура организовала проверку инцидента, в результате которого из поврежденного нефтепровода в Усинском районе вылилось не менее 7 т нефти. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
По данным ведомства, разлив нефтепровода, эксплуатируемого ТПП «ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», произошел 1 августа на территории при демонтаже выведенного из эксплуатации трубопровода. В результате были загрязнены 0,48 га земель.
Уточняется, что собрано 16 куб. м «грязного» грунта, также принимаются меры для предотвращения распространения жидкости. Последствия аварии ликвидируют.
Отмечается, что территориальный орган Ростехнадзора и Усинское лесничество решают вопрос о проведении административного расследования.
Накануне ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» опубликовало сообщение о случившемся происшествии, отметив, что инцидент произошел 2 августа. По данным компании, нефтесборный коллектор трубопровода был поврежден экскаватором подрядной организации. Там добавили, что угрозы загрязнения водных объектов нет, а обстоятельства случившегося уточняются.