Сбербанк заявил о проверке отделений в Москве из-за звонков о минировании

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В отделениях Сбербанка в Москве проводятся проверки из-за поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах.

«Проверки отделений проводятся. Офисы работают в штатном режиме. Обслуживание клиентов не прекращается», — заявили РБК в пресс-службе московского отделения ПАО «Сбербанк».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что неизвестные по телефону сообщили о минировании столичных офисов Сбербанка. Источник ТАСС указывал, что проверяются не только отделения банка, но и ряд школ и больниц.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что им такая информация не поступала.