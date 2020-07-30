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Сбербанк заявил о проверке отделений в Москве из-за звонков о минировании

Сбербанк SBER ₽217,5 -0,77% Купить
Сбербанк SBERP ₽201,13 -0,86% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В отделениях Сбербанка в Москве проводятся проверки из-за поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах.

«Проверки отделений проводятся. Офисы работают в штатном режиме. Обслуживание клиентов не прекращается», — заявили РБК в пресс-службе московского отделения ПАО «Сбербанк».

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что неизвестные по телефону сообщили о минировании столичных офисов Сбербанка. Источник ТАСС указывал, что проверяются не только отделения банка, но и ряд школ и больниц.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что им такая информация не поступала.

В декабре 2019 года из-за звонка о заложенной бомбе проводилась проверка главного офиса Сбербанка на улице Вавилова в Москве.

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