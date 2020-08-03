Суд арестовал директора турбазы на Алтае после гибели семьи в номере
Суд постановил арестовать на два месяца главу турбазы «Глобус» в Алтайском районе Алтайского края, где были найдены тела четырех человек. Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте следственного управления СК по региону.
Против него выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.
Тела четырех человек без признаков жизни были обнаружены в одном из номеров турбазы 31 июля. Как сообщал СК, в ночь на 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора. Как выяснилось в ходе следственного эксперимента, из-за работы генератора номера на втором этаже корпуса, куда заселилась семья, заполнила окись углерода. В результате погибли двое взрослых и двое детей из одной семьи.