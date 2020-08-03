Суд арестовал директора турбазы на Алтае после гибели семьи в номере

Фото: СК РФ

Суд постановил арестовать на два месяца главу турбазы «Глобус» в Алтайском районе Алтайского края, где были найдены тела четырех человек. Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте следственного управления СК по региону.

Против него выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.

Видео: СК РФ

Video

Тела четырех человек без признаков жизни были обнаружены в одном из номеров турбазы 31 июля. Как сообщал СК, в ночь на 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора. Как выяснилось в ходе следственного эксперимента, из-за работы генератора номера на втором этаже корпуса, куда заселилась семья, заполнила окись углерода. В результате погибли двое взрослых и двое детей из одной семьи.