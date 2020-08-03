СК предъявил владельцу турбазы на Алтае обвинения в гибели семьи туристов

Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил обвинения владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где правоохранительные органы обнаружили тела семьи из четырех человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления регионального СК.

Обвинения предъявили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Тела семьи из четырех человек без признаков жизни правоохранительные органы обнаружили в одном из номеров турбазы 31 июля. По данным следствия, 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети в возрасте 10 и 16 лет заселились на базу отдыха в селе Ая 26 июля. Они прибыли из Барнаула.

Как сообщает СК, в ночь на 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора. Как выяснилось в ходе следственного эксперимента, из-за работы генератора в номера на втором этаже корпуса, куда заселилась семья, заполнила окись углерода. По предварительной версии, туристы погибли из-за отравления окисью углерода.