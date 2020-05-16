Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово

Международный Аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Неизвестные сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаузла.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности», — отметили в пресс-службе. В Домодедово уточнили, что этот случай не стал исключением, а после получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц. Там отметили, что эвакуация не проводилась. Специалисты проверяют поступившие сообщения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве посоветовали РБК обратиться в полицию.

Это не первый случай «минирования» аэропорта Домодедово за последнюю неделю. Так, 9 мая, неизвестные сообщили о минировании аэропорта. Источник ТАСС в авиационных кругах заявил, что также «заминировали» два самолета, которые должны были вылететь из Москвы в Сочи и Уфу. Собеседник агентства утверждал, что с начала марта в России «заминировали» около 200 рейсов.