В Нижнем Новгороде у девяти членов экипажа теплохода выявили COVID-19

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

У девяти членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов», совершающего круиз по Волге, выявили признаки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Трое из девяти членов команды судна, у которых выявлены признаки коронавирусной инфекции, госпитализированы. Остальные находятся на изоляции», — говорится в сообщении.

Всего экипаж стоит из 101 человека. По предварительным данным, судно задержали в Нижнем Новгороде вечером 1 августа. Всех пассажиров, среди которых были жители Нижегородской области и Татарстана, направили к месту жительства на автобусах.

По поручению Приволжского транспортного прокурора Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства.