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Пандемия коронавируса ,  
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Более 30 членов экипажа норвежского круизного лайнера заразились COVID-19

У 36 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen который прибыл в порт Тромсе с архипелага Свальбард, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает компания-оператор Hurtigruten.

«Все 158 членов экипажа на лайнере Roald Amundsen были проверены на коронавирусную инфекцию. У 36 человек положительный результат на COVID-19, у 122 — отрицательный», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что сначала заражение было подтверждено у четверых членов команды. Их проверили, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.

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Фото: Eldar Emric / AP

Как сообщает Hurtigruten, судно находится на набережной в Тромсе, сейчас на борту нет гостей. При этом 60 гостей, которые покинули судно накануне, находятся на карантине.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения достигло 9 249. Умерли 255 заболевших.

В феврале круизный лайнер Diamond Princess, несколько недель простоялу берегов Японии. На его борту находилось более 2,6 тыс. человек, из них свыше 700 заболели коронавирусом.

Теги: Норвегия, коронавирус, круизный лайнер
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