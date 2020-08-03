За сутки в России выявили более 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России обнаружили 5394 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
Это минимальный показатель с 23 апреля, когда заболели 4774 человека.
Общее число выявленных инфицированных с начала пандемии достигло 856 264 человек.
Выздоровели за последние сутки 3420 человек. Более 188 тыс. россиян по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.
Почти 13% новых случаев заражения пришлось на Москву (693). 14 дней подряд число ежедневных случаев инфицирования колеблется в диапазоне 600-700. 30 июля мэр Сергей Собянин заявил, что такие показатели будут сохраняться и дальше. «Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится», — заявил он. При этом он указал, что 650-700 ежедневно выявленных случаев — минимальный на сегодняшний день уровень.