Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для пожилых людей

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В Свердловской области власти до 10 августа продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими болезнями. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, говорится на сайте правительства области.

В сообщении отмечается, что в регионе также продолжает действовать ряд ограничений в связи с эпидемией COVID-19, установленных указом о режиме повышенной готовности.

Свердловская область занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством зараженных. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии там выявили 21 179 заболевших, 285 человек умерли, более 17 тыс. — выздоровели. За последние сутки COVID-19 в Свердловской области диагностировали у 196 человек.

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