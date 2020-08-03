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Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для пожилых людей

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Свердловской области власти до 10 августа продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими болезнями. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, говорится на сайте правительства области.

В сообщении отмечается, что в регионе также продолжает действовать ряд ограничений в связи с эпидемией COVID-19, установленных указом о режиме повышенной готовности.

Свердловская область занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством зараженных. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии там выявили 21 179 заболевших, 285 человек умерли, более 17 тыс. — выздоровели. За последние сутки COVID-19 в Свердловской области диагностировали у 196 человек.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Материал дополняется

Теги: Свердловская область, Евгений Куйвашев, самоизоляция, коронавирус
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