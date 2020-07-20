В Свердловской области разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, 20 июля Куйвашев внес изменения в указ о введении на территории региона режима повышенной готовности. Теперь проведение спектаклей, концертов, кинопоказов, театральных представлений разрешено на открытом воздухе и при условии, что число посетителей не будет превышать 50% от вместимости площадки.

Региональные власти также позволили проводить массовые культурные, физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях на спортивных объектах, если число посетителей не будет превышать 10% от вместимости здания.

Согласно указу также местные жители теперь могут индивидуально посещать библиотеки и музеи, а также летние веранды.