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Пандемия коронавируса ,  
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В Свердловской области разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, 20 июля Куйвашев внес изменения в указ о введении на территории региона режима повышенной готовности. Теперь проведение спектаклей, концертов, кинопоказов, театральных представлений разрешено на открытом воздухе и при условии, что число посетителей не будет превышать 50% от вместимости площадки.

Региональные власти также позволили проводить массовые культурные, физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях на спортивных объектах, если число посетителей не будет превышать 10% от вместимости здания.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Согласно указу также местные жители теперь могут индивидуально посещать библиотеки и музеи, а также летние веранды.

В то же время Куйвашев продлил режим самоизоляции для местных жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Свердловская область занимает третье место по числу выявленных новых случаев за последние сутки. Общее число зафиксированных в регионе с начала пандемии случаев коронавируса составляет 18 023, 12 092 пациентов выздоровели, 195 человек скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Свердловская область, массовые мероприятия, коронавирус
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