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Роскачество предупредило о последствиях употребления хлеба с плесенью

Фото: Галина Барбиер / Global Look Press
Фото: Галина Барбиер / Global Look Press

Заплесневевший хлеб при употреблении в пищу может привести к бронхиальной астме, перекрестной аллергии, аспергиллезу (грибковое заболевание). Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Опасным для здоровья хлеб становится даже при небольшом поражении плесенью — при возникновении пушистой точки диаметром 1–1,5 мм есть его уже нежелательно. Даже при отсутствии внешних признаков имеющий прогорклый, плесневелый запах хлеб не стоит употреблять в пищу — он может привести к токсичному отравлению организма, оказывать канцерогенное действие. При этом удаление пятнышек плесени с хлеба не делает его безопасным, поскольку невидимый мицелий плесени прорастает внутри хлеба и пронизывает его полностью.

Плесени подвержены и пшеничные и ржаные сорта хлеба. По словам ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Олеси Савкиной, на приготовленном ускоренным способом пшеничном хлебе плесень может появиться уже через 24 часа. Если хлеб готовят на закваске или опаре — минимальный срок вырастает до 36 часов. Хлеб с добавлением ржаной муки не портится минимум 40 часов.

Роскачество признало овсяное печенье безопасным
Общество
Фото: Matthew Mead / AP

Сильнее остальных подвержены плесени хлебобулочные изделия, продающиеся в полимерной пленке (там происходит конденсация влаги), а также нарезанный хлеб. Изделия пониженной влажности — сушки, сухари, соломка, хлебцы — менее подвержены плесневению.

Чтобы дольше сохранить хлеб дома, его не стоит хранить с источниками влаги и образования конденсата — например, в зоне готовки. Также не стоит его хранить под солнцем. Лучше всего держать хлеб в сухом темном месте при температуре 20–25 градусов и при влажности не выше 70%.

Ранее в июле Роскачество предупреждало, что рыба и раки без должной обработки могут привести к тяжелым последствиям для здоровья — язве желудка и кишечника, анемии, поражениям мозга, легких, мышц.

Теги: Роскачество, хлеб, продукты
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