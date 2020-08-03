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В Москве на Новом Арбате загорелся «дом-книжка»

В Москве в доме по адресу Новый Арбат, 21 произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным картографического сервиса 2ГИС, там располагается «дом-книга» — бизнес-центр «Обновление Арбата».

Как указывает МЧС, возгорание началось в вытяжке, пламя затронуло и мебель. Общая площадь пожара составила 50 кв. м.

В 8:41 мск пожар локализовали. По словам представителя главка МЧС, людей из здания не эвакуировали. При пожаре был спасен один человек, его осматривают медики.

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Фото: Максим Григорьев / ТАСС

24 июля в Москве произошел пожар в доме в районе метро «Кузьминки». Как сообщал телеканал «Москва 24», речь шла о доме по адресу Волгоградский проспект, д. 105, корп. 2. Здание находилось на ремонте.

Теги: Новый Арбат, пожар, новости
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