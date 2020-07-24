На юго-востоке Москвы загорелся дом

В Москве загорелся дом в районе метро «Кузьминки». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Было возгорание на площади 10 кв. м», — уточнили в пресс-службе. В 16:37 мск возгорание ликвидировали.

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Как пишет «Москва 24», пожар произошел в жилом доме по адресу Волгоградский проспект, д. 105, корп. 2. По сообщению телеканала, здание находится на ремонте.

В начале июля на юго-западе Москвы загорелись две квартиры, одна на восьмом, другая на девятом этаже в жилом доме на Новоясеневском проспекте. Огонь распространился в обеих квартирах на площади 5 кв. м, спасли пять человек.