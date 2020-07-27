В Москве ликвидировали пожар в СИЗО
Пожар в женском СИЗО-6 на юго-востоке Москвы ликвидировали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
«В 21:27 пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
Как передает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения, при ликвидации возгорания пожарные применили комплекс «Кобра». По словам собеседника агентства, сложность тушения пожара в СИЗО заключалась в том, что внутри корпуса был небольшой двор, куда тяжело поставить необходимую технику.
Комплекс «Кобра», не вскрывая двери, делает отверстие, через которое распыляется вода. Таким образом, вода образует облако внутри горящего помещения.