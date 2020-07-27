В Москве ликвидировали пожар в СИЗО

Пожар в московском СИЗО-6 по адресу улица Шоссейная, дом 92 начался днем 27 июля. В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве РБК сообщили, что на территории учреждения нет открытого горения, а арестованных переместили в безопасное место в его пределах.

В ГУ МЧС подтвердили, что с территории СИЗО были эвакуированы люди. ТАСС со ссылкой на УФСИН сообщал о 850 эвакуированных.