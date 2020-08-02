В ДТП с грузовиком в Новосибирске погибли два человека

В Новосибирске произошла автоавария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в Ленинском районе города в ночь на 2 августа около 1:30 по местному времени (21:30 1 августа мск). Водитель легковой Honda 1997 года рождения по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Man.

В результате столкновения водитель легковушки и его пассажир 2002 года рождения погибли от полученных травм. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Утром 1 августа на 83-м километре Ленинградского шоссе в Московской области произошла авария с участием двух легковых и одного грузового автомобиля.