В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Для жителей Московской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Об этом сказано в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которое опубликовано на сайте регионального правительства.

В постановлении сказано, что режим самоизоляции должны соблюдать не только люди пенсионного возраста, но и лица с хроническими заболеваниями. Ограничительные меры продлеваются до 9 августа.

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