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Глава МВД Индии заболел коронавирусом

Амит Шах
Амит Шах (Фото: amitshah.co.in)

Глава МВД Индии Амит Шах заболел COVID-19 и ложится в больницу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Он написал, что у него начались первичные симптомы коронавируса, а затем диагноз подтвердили с помощью теста на инфекцию. «Мое здоровье в порядке, но по совету врачей я ложусь в больницу», — добавил Шах.

Помимо этого, глава МВД попросил всех, кто контактировал с ним в последнее время, изолироваться и сдать тест на коронавирус.

Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19
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Фото: Yawar Nazir / Getty Images

По последним данным Миздрава Индии, на 2 августа коронавирусом заболели 1 145 629 человек и умерло 37 364. Однако согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии зафиксировано 1 750 723 случая заражения инфекцией, умерло 37 364 человека.

Число заразившихся коронавирусом в стране превысило 1 млн 17 июля. По числу случаев заражения Индия находится на третьем месте в мире.

Теги: коронавирус, Индия, пандемия
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