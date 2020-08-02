В Минздраве заявили о желании увеличить акциз на табак

Здание Министерства здравоохранения РФ (Фото: Георгий Абашвили / РБК)

В России необходимо начать обсуждение вопроса о повышении акциза на табачную и другую никотинсодержащую продукцию, считает главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, сообщается на сайте ведомства.

«Долгое время в отношении различных электронных сигарет, вейпов и прочей продукции в России существовала «вольница». Теперь употребление и распространение всей этой продукции будет ограничено», — заявила она.

По ее мнению, антитабачной политике России нужно продолжить развиваться для достижения поставленных целей. Она привела в пример рекомендации ВОЗ и мирового опыта, который показал, что самые эффективные меры по борьбе с никотиновой зависимостью — налоговые меры. «Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — добавила Драпкина.

Помимо этого, терапевт называла нерешенные задачи Минздрава. Во-первых, министерству необходимо разработать и внедрить новые упаковки для табачной продукции и новые визуальные предупреждения о вреде курения на обертках, в том числе и для устройств, предназначенных для употребления никотина. Во-вторых, ведомство планирует внести поправки к закону о минимальном возрасте для продажи этой продукции. Так, Драпинка заявила, что порог необходимо увеличить до 21 года.