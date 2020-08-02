Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В 80 из 85 регионах России заболеваемость коронавирусной инфекции стабилизируется снижается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», — рассказала Попова.

По ее словам, рост числа инфицированных наблюдается в пяти регионах. Попова назвала его «не очень значительным» и «объяснимым».

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, наименьшие темпы прироста заболевших на 2 августа наблюдаются в Подмосковье, Северной Осетии и Еврейской автономной области — этот показатель там равен 0,2%. Средний по России показатель составляет 0,6%.