В Петербурге в перестрелке на проспекте Маршала Жукова ранили мужчину

Фото: Роман Пименов / ТАСС

На юго-западе Санкт-Петербурга в результате конфликта был ранен мужчина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о конфликте между двумя мужчинами на проспекте Маршала Жукова поступила в полицию в 15:30 (время совпадает с мск). Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что ссора произошла на бытовой почве.

Один из ее участников достал травматическое оружие и выстрелил в сторону своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сам стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце июня полиция в Ленинградской области задержала 35-летнего бывшего муниципального депутата, который выстрелил с берега по лодке, в которой находились люди.