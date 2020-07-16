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В Петербурге в перестрелке на проспекте Маршала Жукова ранили мужчину

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

На юго-западе Санкт-Петербурга в результате конфликта был ранен мужчина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о конфликте между двумя мужчинами на проспекте Маршала Жукова поступила в полицию в 15:30 (время совпадает с мск). Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что ссора произошла на бытовой почве.

Один из ее участников достал травматическое оружие и выстрелил в сторону своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сам стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

В конце июня полиция в Ленинградской области задержала 35-летнего бывшего муниципального депутата, который выстрелил с берега по лодке, в которой находились люди.

Семейная пара с 14-летним ребенком каталась на лодке и приблизилась к участку стрелявшего. В результате инцидента пострадала женщина 1988 года рождения — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Теги: новости, Санкт-Петербург, стрельба
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