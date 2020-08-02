На Алтае после гибели семьи задержали директора турбазы

Турбаза «Глобус» в Алтайском крае (Фото: turbaza_globus / VK)

Директора турбазы «Глобус» в Алтайском крае, где 31 июля была найдена мертвой семья из четырех человек, задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Директора задержали в связи с возбуждением еще одного уголовного дела по факту происшествия. Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 51-летний мужчина из Барнаула с 43-летней женой и двумя детьми в возрасте 10 и 16 лет заселились на базу отдыха в селе Ая 26 июля. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом.

31 июля после обнаружения тел погибших СК возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Руководитель управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко позже сообщил, что погибший — сотрудник его управления Иосиф Клеменский.