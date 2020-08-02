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Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Так он прокомментировал информацию о том, что в российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперт отметил, что пока нет специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей. Однако чем меньше лет ребенку, тем чувствительнее его кожа, сказал он.

«У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров, кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек — промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному», — отметил эксперт.

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По его словам, существуют общие рекомендации для детей и взрослых. Санитайзерами не стоит пользоваться каждые 15 минут. Такие средства стоит применять только после прикосновения к потенциально опасным поверхностям, например, дверным ручкам.

Как сообщила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, учебный год в стране начнется как обычно, с сентября, если не будет рисков распространения COVID-19 в отдельных регионах. При этом во всех школах проведут дезинфекцию, ученикам будут измерять температуру, а образовательные организации снабдят антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

Теги: коронавирус, школа
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