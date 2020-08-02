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Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков у острова Итуруп

Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС спасли семерых рыбаков, которых уносило в открытое море на рыболовном кунгасе со сломанным двигателем. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Вечером 1 августа поступило сообщение о том, что в Охотском море, к северу от села Рейдово в Курильском районе на расстоянии около 4 км от берега у рыболовного кунгаса сломался двигатель. Потерявшее ход судно стало относить в открытое море, так как в момент аварии был сильный ветер.

В 03:20 по местному времени (19:20 мск) спасатели обнаружили сломанный кунгас в бухте Парусной в 30 км к северу от села Рейдово.

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Фото: МЧС РФ

Судно было оснащено средствами связи и световой сигнализации, что существенно сократило время поисков, отметили в МЧС.

Буксировка катера завершилась в 06:03 (22:03 мск). Всех семерых человек, находившихся на борту кунгаса, доставили в село Рейдово. В медицинской помощи они не нуждались.

В конце января на Сахалине около 600 рыбаков оказались в море на оторвавшейся от берега льдине. Часть из них эвакуировали спасатели, другие смогли самостоятельно выйти со льда на берег.

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Теги: Сахалин, Итуруп, рыбаки, МЧС
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