Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков у острова Итуруп

Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС спасли семерых рыбаков, которых уносило в открытое море на рыболовном кунгасе со сломанным двигателем. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Вечером 1 августа поступило сообщение о том, что в Охотском море, к северу от села Рейдово в Курильском районе на расстоянии около 4 км от берега у рыболовного кунгаса сломался двигатель. Потерявшее ход судно стало относить в открытое море, так как в момент аварии был сильный ветер.

В 03:20 по местному времени (19:20 мск) спасатели обнаружили сломанный кунгас в бухте Парусной в 30 км к северу от села Рейдово.

Судно было оснащено средствами связи и световой сигнализации, что существенно сократило время поисков, отметили в МЧС.