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Трое рыбаков утонули в Ленинградской области

Фото: МЧС РФ

Трое рыбаков-любителей утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 февраля на озере Вишневского в поселке Красносельский Выборгского района. О случившемся спасателям рассказал очевидец.

Прибывшие на место происшествия спасательные подразделения извлекли из водоема тела трех человек.

В ГУ МЧС по Ленинградской области напомнили, что на территории региона действует запрет выхода на лед. В ведомстве призвали соблюдать осторожность вблизи водоемов.

16 февраля в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина столкнул в Фонтанку женщину. Затем он попытался ее спасти, но утонул. Тело погибшего извлекли водолазы. Им оказался гражданин Узбекистана 1956 года рождения. Пострадавшую женщину передали для осмотра бригаде скорой помощи.

Теги: Ленинградская область, рыбаки
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