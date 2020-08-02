Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Срок службы телефона можно продлить, если класть его экраном вниз. Так выпирающая на некоторых моделях смартфонов камера будет меньше царапаться, а дисплей — меньше нагреваться. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, передает агентство «Прайм».

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало», — отметил Тимофеев.

По словам эксперта, экран можно защитить с помощью бронестекла или специальной пленки. При этом класть телефон дисплеем вниз следует и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев.

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. По его словам, это приводит к быстрому износу аккумулятора. Эксперт пояснял, что оптимальным является поддержание заряда в диапазоне 30–80%.