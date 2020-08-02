WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России

У президента США Дональда Трампа нет стратегического подхода к ведению дел с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Газета ссылается на бывшего сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга, который говорил на условиях конфиденциальности. По его словам, те, кто утверждает что у Трампа есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, «думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и понимает историю американо-российских отношений.

Однако, как отметил чиновник, Трамп не проводит «последовательную политику» по отношению к России. В статье The Washington Post говорится, что разногласия между американским лидером и его администрацией в отношении России на самом деле маскируют отсутствие определенного подхода по отношению к Москве.

В апреле Трамп заявил, что у России и США сложились «очень хорошие отношения». В то же время американский президент напомнил о санкциях против Москвы и отметил, что «никто не вел себя жестче по отношению к Путину», чем он.