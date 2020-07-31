В Гидрометцентре назвали регионы с повышенной температурой в августе

Как минимум, на территории половины страны в августе будет наблюдаться повышенный температурный фон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Огромная территория страны, 50% как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии — прогнозируется температура выше нормы», — сообщил синоптик.

Он отметил, что в европейской части России показатели термометра будут близки к норме, «но на положительном фоне». Вильфанд не исключил повышенные температуры в Магаданской области, на Чукотке.

При этом синоптик отметил, что август, как и июль, будет отличаться «неровной» погодой с серьезными перепадами температуры.