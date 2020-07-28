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В Петербурге столкнулись два грузовых поезда

Грузовые составы сошли с рельсов после столкновения электровозов, которое произошло по касательной. Пострадавших нет
Фото: Что там в России / VK
Фото: Что там в России / VK

В Санкт-Петербурге на станции Купчинская во Фрунзенском районе сошли с рельсов два грузовых состава. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Инцидент произошел в 14:00. «Произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона», — рассказали собеседники РБК.

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Два грузовых состава столкнулись, и после столкновения локомотивы и один пустой полувагон опрокинулись, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Авария не оказала влияния на график движения пассажирских поездов. В результате столкновения пострадавших нет, ущерб экологии не нанесен. «В настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский», — сообщили РБК в пресс-службе ОЖД.

В результате происшествия никто не пострадал. «Двух человек осматривают медики», — рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, не уточнив подробностей.

Авторы: Екатерина Костина, Владислав Гордеев
Теги: сход с рельсов, поезда, РЖД
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