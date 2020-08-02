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Участников туристического полета к МКС представят в начале 2021 года

Имена участников туристического полета на Международную космическую станцию (МКС) на российском космическом корабле «Союз» объявят в начале 2021 года. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила в Twitter.

«Согласно договору с компанией SpaceAdventures состоится запуск с участием двух туристов, который запланирован на конец 2021 года. Имена путешественников будут озвучены в начале будущего года», — говорится в сообщении.

Космический турист впервые выйдет в открытый космос
Общество
Фото: пресс-служба Роскосмоса / ТАСС

В госкорпорации добавили, что переговоры по отправке туристов на борт МКС ведутся еще с рядом американских компаний.

К начале июля «РИА новости» сообщили, что космические туристы заключили контракты с российским представительством компании Space Adventures, которая специализируется на частных полетах в космос. Тогда в представительстве Space Adventures отметили, что речь идет о двоих туристах, которые отправятся к МКС на российском «Союзе» в 2021 году.

На 2023 год запланирован полет к МКС, в ходе которого космический турист совершит выход в открытый космос. В конце июня Space Adventures подписала соответствующий контракт с ракетно-космической корпорацией «Энергия». Турист, который пожелает выйти в открытый космос, должен будет пройти подготовку к полету в Звездном городке.

Теги: космос, МКС, «Союз», Роскосмос, космический туризм
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