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Космический турист впервые выйдет в открытый космос

Контракт между РКК «Энергия» и Space Adventures уже есть, но кандидатов еще не начали отбирать
Фото: пресс-служба Роскосмоса / ТАСС
Фото: пресс-служба Роскосмоса / ТАСС

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписала с американской Space Adventures Inc. контракт, в соответствии с которым в 2023 году российский корабль «Союз-МС» доставит на Международную космическую станцию (МКС) двух туристов.

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — говорится в сообщении РКК «Энергия».

Источник РБК, близкий к «Энергии», рассказал, что контракт между РКК «Энергия» и Space Adventures есть, но космических туристов под него пока не нашли. «Кандидатов еще не начали отбирать», — рассказал он.

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На сайте самой Space Adventures «искателям приключений» предлагается стать первым туристом, вышедшим в открытый космос.

«Если вы решитесь лететь в космос на российском космическом корабле «Союз», у вас есть возможность продлить свое пребывание на МКС, чтобы совершить выход в открытый космос в сопровождении профессионального космонавта», — говорится в объявлении.

Претендентов на такой полет предупреждают, что при выборе опции с выходом в открытый космос подготовка к полету в Звездном городке будет продлена на несколько недель, чтобы научить туриста пользоваться скафандром «Орлан», покидать МКС и возвращаться на нее. Само пребывание на МКС в таком полете продлится 16 дней, что на 6 дней больше, чем в «обычном» полете.

«Цена полета с выходом в открытый космос зависит от того, когда состоится полет, и других факторов. Обращайтесь к нам, чтобы узнать детали», — говорится в объявлении.

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Фотогалерея 
<p>Сергей Рязанский &mdash; российский летчик-космонавт, обладатель <a href="https://www.roscosmos.ru/19829/">звания</a> Героя Российской Федерации и заслуженный испытатель космической техники. В 1996 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности &laquo;биохимия&raquo;. Спустя четыре года окончил аспирантуру, работал в качестве научного сотрудника, а потом старшего научного сотрудника, занимался разработкой и испытанием средств для профилактики неблагоприятных воздействий микрогравитации.</p>

С 2001 по 2009 год космические туристы отправлялись на российский сегмент МКС 8 раз:

  • Деннис Тито — 2001 год;
  • Марк Шаттлворт — 2002 год;
  • Грег Олсен — 2006 год;
  • Анюше Ансари — 2006 год;
  • Чарльз Симони — дважды, в 2007-м и 2009-м годах;
  • Ричард Гэрриотт — 2008 год;
  • Ги Лалиберте — 2009 год.

Однако в открытый космос ни один космический турист пока не выходил.

Авторы: Евгений Калюков, Инна Сидоркова
Теги: РКК «Энергия», космос, космический туризм
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