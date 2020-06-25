Космический турист впервые выйдет в открытый космос

Контракт между РКК «Энергия» и Space Adventures уже есть, но кандидатов еще не начали отбирать

Фото: пресс-служба Роскосмоса / ТАСС

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписала с американской Space Adventures Inc. контракт, в соответствии с которым в 2023 году российский корабль «Союз-МС» доставит на Международную космическую станцию (МКС) двух туристов.

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — говорится в сообщении РКК «Энергия».

Источник РБК, близкий к «Энергии», рассказал, что контракт между РКК «Энергия» и Space Adventures есть, но космических туристов под него пока не нашли. «Кандидатов еще не начали отбирать», — рассказал он.

На сайте самой Space Adventures «искателям приключений» предлагается стать первым туристом, вышедшим в открытый космос.