На юге Москвы автомобиль наехал на переходящих дорогу пешеходов

На юге Москвы автомобиль наехал на группу пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.

По данным дептранса, инцидент произошел на 5-м Донском проезде, 23. Пострадали два человека. Один из них — девятилетний ребенок, госпитализированный, согласно предварительному диагнозу, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей спины.

Ранее в Москве в районе метро «Люблино» пешеходы пострадали при столкновении двух автомобилей. Машины столкнулись в центре перекрестка, после чего одна из них врезалась в группу людей, ожидающих перехода на светофоре. В результате травмы получили три человека.