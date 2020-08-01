Посольство назвало слухами данные о попытке теракта в консульстве в Иране

Посольство России отказалось комментировать информацию о том, что иранские спецслужбы задержали главаря террористической группировки, который планировал нападение на российское консульство в городе Решт, назвав это «непроверенными слухами».

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — заявил РИА Новости собеседник в российском дипломатическом ведомстве.

Вечером 1 июня Министерство информации Ирана сообщило о том, что спецслужбам исламской республики удалось задержать главаря террористической группировки, ответственной за совершение целого ряда преступлений. Утверждалось, что экстремисты планировали взрыв на дамбе в провинции Шираз, нападения на Тегеранскую книжную ярмарку и мавзолей лидера иранской революции Имама Хомейни.

В свою очередь иранское издание Nedeyegilan утверждало, что «Гром» был связан со спецслужбами США, а одной из целей террористов было российское консульство в городе Решт.