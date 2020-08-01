Нарышкин сообщил о мнении Европы насчет задержания россиян в Белоруссии

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Европейские правительственные круги квалифицируют задержание граждан России в Белоруссии как срежиссированную акцию. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию и это вызывает сожаление», — заявил Нарышкин.

Он уточнил, что одна из задач СВР — отслеживать реакции на подобные события за рубежом. Кроме того, Нарышкин надеется, что конфликтная ситуация с задержанием россиян в Белоруссии будет решена.

«Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — отметил глава СВР.